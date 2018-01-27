Митинг против отмены пособий и льгот прошел в Самаре

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На окраине Самары состоялся согласованный с властями митинг против отмены в регионе льгот и пособий.

Акция прошла в одном из официальных гайд-парков Самары - сквере "Родина", расположенном у промышленной окраины города, передает корреспондент агентства "Интерфакса".

"На акции присутствовало около 250 человек. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщили агентству в правоохранительных органах региона. Сами организаторы митинга насчитали около 1 тыс. участников.

На входе в сквер полиция задержала трех сторонников КПРФ с газетами "Правда", сообщил "Интерфаксу" член Красноглинского райкома КПРФ Григорий Оганезов.

Другой заявленной целью митинга, помимо возврата пособий и льгот, была поддержка Павла Грудинина как кандидата в президенты РФ. "Но главная цель митинга - социальная, полный возврат льгот", - заявил агентству организатор акции депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Участники митинга потребовали вернуть ежемесячную региональную выплату ветеранам войны и труда, независимо от того, работают они или нет, и уровня их дохода. Также собравшиеся потребовали отменить введенный в 2017 году в регионе лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте и выразили протест против замены в регионе с января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшийся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.

В январе прошлого года Самарская губернская дума по инициативе правительства региона приняла поправки в региональное законодательство, исключающие из числа получателей ежемесячной региональной выплаты (ЕДВ) работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Из числа получателей ЕДВ также исключались ветераны, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей. В феврале правительство региона ввело лимит в 50 поездок на муниципальном транспорте по социальной карте.

В январе-мае 2017 года в Самарской области прошли митинги против отмены пособий и льгот.

В мае прошлого года месячный лимит поездок по социальной карте был увеличен до 60 поездок, в ноябре - до 90 поездок.

Сообщалось также, что в октябре 2017 года правительство Самарской области по поручению нового главы региона Дмитрия Азарова приняло решение о ежемесячной выплате ветеранам войны и труда.