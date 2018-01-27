Резервуар с дизтопливом загорелся на нефтебазе в Серпухове

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове загорелся резервуар с дизельным топливом, пожару присвоен повышенный номер, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В Серпухове горит резервуар на нефтебазе. Пожарные тушат по повышенному номеру", - сказал он.

В свою очередь в Центральном региональном центре МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт задымления на резервуаре.

"Зафиксировано задымление на резервуаре с дизельным топливом вместимостью 2 тыс. кубометров, - сказали в центре. - Сейчас там находится 20 кубических метров топлива. Объявлен второй номер сложности пожара".