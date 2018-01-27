Умер секретарь Союза журналистов России Резник

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Секретарь Союза журналистов России Борис Резник скончался на 78-м году жизни, говорится в сообщении СЖР в субботу.

"Умер наш товарищ, известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник. Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики", - сказали в союзе.

Как напомнили СЖР, Резник был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, а также работал в газетах "Вечерняя Москва", "Московский Комсомолец", "Известия". "Избирался депутатов Госдумы нескольких созывов. Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Надежда", работающий на добровольных началах. Фондом "Надежда" было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В союзе отметили, что Резник был избран почетным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук.

О дате и месте похорон Бориса Резника будет сообщено дополнительно, уточнили в СЖР.