В Серпухове локализовали пожар на нефтебазе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожар в Серпухове на резервуаре с нефтепродуктами локализован, сообщили "Интерфаксу" в центральном региональном центре ЦРЦ МЧС России.

"Пожар локализован в 16:44 по Москве на площади 150 кв. метров", - сказали в центре.

При пожаре никто не пострадал.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в Серпухове горит резервуар с дизельным топливом на нефтебазе и что пожарные тушат его "по повышенному номеру".

В региональном МЧС уточнили, что пожар происходит по адресу: Серпухов, 2-я улица Новосёлок, дом 10. Причем в резервуаре с дизельным топливом вместимостью 2 тыс. кубометров находится 20 кубометров топлива.