До пяти человек увеличилось число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в воскресенье во время пожара на турбазе "Дарьяна" в поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения региона. По данным врачей, у двоих пострадавших иностранцев легкие травмы, еще у двоих - переломы. Работник турбазы находится в тяжелом состоянии, у него ожоги 2-3 степени.

"Все пострадавшие доставлены в Хужирскую районную больницу. На место из Иркутска на вертолете направлены две бригады центра медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим. В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы в Иркутск", - отметила пресс-секретарь минздрава Татьяна Шкурская.

Ранее агентству в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили, что утром в воскресенье в Хужире загорелся двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов в турбазу "Дарьяна". Пострадали три человека - двое туристов и работник. Судьба двоих граждан Китая неизвестна.

По информации пресс-службы, двое туристов из Южной Кореи во время пожара выпрыгнули из окна второго этажа турбазы - у мужчины переломы обеих ног, у женщины повреждена спина. Работающая поваром 55-летняя гражданка России получила ожоги около 30% тела.

Всего, по данным МЧС, в момент пожара на турбазе находилось 16 человек - восемь туристов из Южной Кореи, четверо из Китая и четыре работника.