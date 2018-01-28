Количество погибших в автоаварии в Якутии увеличилось до трех человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Один из тяжело пострадавших в автоаварии на федеральной автодороге "Вилюй" скончался в Мирнинской больнице, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в отделе пропаганды Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Якутии.

"Умер водитель микроавтобуса Toyota Hiace", - отметили в отделе.

Как сообщалось ранее, в субботу на федеральной трассе "Вилюй" столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовик Volvo. В результате автоаварии погибло два человека, семеро пострадало. Четыре человека в тяжелом состоянии были доставлены в Мирнинскую районную больницу на попутном транспорте. Трое пострадавших также на попутках были доставлены в Ленск.