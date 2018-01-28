Троих пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале эвакуируют в Иркутск

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Врачи приняли решение перевезти в Иркутск трех человек, получивших наиболее тяжелые травмы во время пожара на турбазе "Дарьяна" на озере Байкал, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения области.

"Врачи на вертолете прибыли в Хужир, осмотрели всех пятерых пострадавших", - сказала пресс-секретарь Минздрава Татьяна Шкурская. Она уточнила, что пострадавшие будут доставлены в Иркутск сегодня.

Утром в воскресенье в Хужире загорелся двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов в турбазу "Дарьяна". Пострадали пять человек - четверо граждан Южной Кореи, а также сотрудник турбазы. По данным врачей, у двоих пострадавших иностранцев легкие травмы, еще у двоих - переломы. Работница турбазы находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги 2-й - 3-й степени. Всего, по данным МЧС, в момент пожара на турбазе находилось 16 человек - восемь туристов из Южной Кореи, четверо туристов из Китая и четыре работника.