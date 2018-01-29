На Камчатке четверо мужчин отравились спиртосодержащей жидкостью

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины 1992 года рождения, тело которого обнаружено в гараже в городе Елизово на Камчатке, сообщает в понедельник краевое управление Следственное комитета.

"В том же гараже обнаружены трое молодых людей 1990, 1994 и 1989 годов рождения. В состоянии комы они госпитализированы в реанимационное отделение Елизовской районной больницы", - говорится в сообщении.

По данным СКР, предположительно, мужчины отравились неизвестным ядом. "Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты емкости, в которых предположительно находилась спиртосодержащая жидкость", - сказано в сообщении.

Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, а также иные исследования.