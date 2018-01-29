Минобороны РФ заинтересовалось российско-индийскими крылатыми ракетами "БраМос"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российско-индийская крылатая ракета "БраМос" заинтересовала министерство обороны России, сообщил в понедельник в интервью "Интерфаксу" генеральный директор, генеральный конструктор подмосковного НПО машиностроения Александр Леонов.

"Сегодня мы без преувеличения можем утверждать, что подобного оружия нет нигде в мире. К тому же комплексы "БраМос" обладают наилучшими характеристиками и отвечают всем требованиям, которые предъявляются сегодня к подобному типу оружия", - сказал Леонов, отметив, что "это, несомненно, привлекает к ракете все более пристальное внимание, в том числе и со стороны российских военных".

В совместном российско-индийском предприятии "БраМос" участником с российской стороны является реутовское НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракеты "БраМос" приняты на вооружение Сухопутных войск и ВМС Индии, в ближайшее время они поступят ВВС этой страны.

"Могу с уверенностью сказать, что первый авиационный пуск ракеты, который состоялся 22 ноября и прошел абсолютно успешно, все-таки самый важный шаг, сделанный в 2017 году по проекту "БраМос", - сказал Леонов.

По его словам, "этот пуск подтвердил, что совместными усилиями российских и индийских специалистов было создано универсальное оружие, которое может работать с наземных самоходных пусковых установок, надводных кораблей, подводных лодок, а теперь и самолетов".

Первоначально сверхзвуковая крылатая ракета "БраМос" имела дальность полета 290 км. После того, как в 2016 году Индия присоединилась к международному режиму по контролю за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность. Первоначально были выполнены работы по достижению дальности в 400 км. По данным индийских СМИ, перед СП поставлена задача увеличить дальность полета "БраМоса" до 800 км.