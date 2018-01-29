Представители штаба Путина принесли в ЦИК РФ подписи для его регистрации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации кандидатом на выборах президента РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в понедельник уполномоченные представители Путина принесли в ЦИК около 30 коробок, в которых находятся порядка 315 тысяч подписей в поддержку их кандидата.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, который приехал в ЦИК, сообщил журналистам, что "в комиссию будет сдано около 315 тысяч подписей". "Сегодня подписи сдают уполномоченная президента по доверенности Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев", - сказал он.

"Помимо подписей мы сдаем также пакет документов. Это финансовые отчеты и справки", - добавил Кондрашов.

Как сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, после получения подписей у ЦИКа есть 10 дней для их проверки. Обычно, по его словам, это занимает 7-8 дней, после чего ЦИК решает вопрос о регистрации кандидата.

Он сказал, что во время проверки будут задействованы почерковеды, а также ЦИК будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки, вне зависимости от того, 100 тыс. подписей было собрано или 300 тыс., будут использованы 60 тысяч подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%. В случае, если будет превышение 5% недостоверных подписей, делается повторная проверка следующих 30 тысяч подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцам для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Ранее в штабе сообщили, что в поддержку Путина собрано более 1,6 млн подписей россиян.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.