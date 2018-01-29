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Избирательный фонд Путина за месяц израсходовал 56 млн рублей

Есть обновление от 18:58

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Избирательный фонд кандидата на должность президента Владимира Путина за месяц потратил более 56 млн рублей на его предвыборную кампанию.

"Израсходовано средств всего - 56 152 255,27 рублей", - говорится в первом финансовом отчете, размещенном на сайте ЦИК РФ.

Согласно представленным данным, избирательный фонд Путина вернул 1 500 325,82 рубля, то есть сумму, которая превышала предельно разрешенные 400 млн на счете кандидата в президенты.

На организацию сбора подписей избирателей фонд потратил 4 млн 373 тыс. 628, 11 рублей, на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов - 31 млн 778 тыс. 669,21 рублей. Кроме того, на оплату других работ со счета Путина было потрачено 18 млн 771 тыс. 398,52 рубля и на иные расходы - более 1,1 млн рублей.

Таким образом, остаток средств на избирательном счете кандидата, по состоянию на 26 января, составил 349 млн 853 тыс. 294,71 рубль, говорится в отчете.

28 декабря Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах в 2018 года, а также ее уполномоченных. Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

После этого Путин смог начать сбор подписей в свою поддержку. По закону, их должно быть не менее 300 тысяч. 29 января уполномоченные представители принесли в ЦИК 315 тысяч подписей. В течение 10 дней они будут проверены, после чего будет принято решение о его регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.

Решение о самовыдвижении Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года было единогласно поддержано инициативной группой избирателей, собиравшихся на ВДНХ. В инициативную группу по выдвижению Путина вошло порядка 600 человек. Оргкомитет по ее созданию образовали люди, которые лично знают главу государства - политики, деятели культуры, общественные деятели, спортсмены, представители бизнеса.

Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 года, когда по решению президента РФ Бориса Ельцина был назначен и.о. президента - в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах. В 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы работал в должности председателя правительства РФ. В 2012 году он был избран на пост президента РФ на шесть лет после внесения изменений в Конституцию, дающих ему также право быть избранным на второй шестилетний срок.

Теги: ЦИК РФ
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