Родственники жертв ангарского маньяка отказались ходить на заседания суда

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд во вторник удовлетворил ходатайство родственника жертвы ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного пожизненно за 22 убийства женщин и обвиняемого в 60 новых преступлениях, который попросил освободить от участия в судебном процессе, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Ранее такие заявления поступали и от родственников других убитых.

"Заявление поступило от признанного потерпевшим родственника убитой женщины, он просит освободить его от участия в судебном заседании и использовать его показания следствию. Заявление удовлетворено", - сказал судья Алексей Жигаев при открытии заседания, на котором впервые присутствовали представители СМИ.

Судья отметил, что ни один родственник жертв маньяка во вторник в суд не явился.

После этого гособвинитель Александр Шкинев подал ходатайство о переводе судебного заседания в закрытый режим, которое судья также удовлетворил и попросил представителей СМИ покинуть зал.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что всего к настоящему времени ходатайства об освобождении от участия в судебном процессе подали девять человек, которые признаны потерпевшими по делу Попкова.

"Сегодня состоялось 10-е судебное заседание, если считать вместе с предварительным слушанием дела 28 декабря. Суд рассмотрел 13 эпизодов из 60 инкриминируемых Попкову. Ни на одно заседание родственники погибших женщин не приходили. Девять подавали ходатайства, чтобы суд учел их показания следствию, которые были удовлетворены", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Иркутский облсуд принял решение вести судебное разбирательство по делу "ангарского маньяка" в открытом режиме за исключением эпизодов, связанных с сексуальным насилием - они будут рассматриваться в закрытом режиме. К настоящему времени состоялось только одно открытое заседание 29 января, представители СМИ на нем не присутствовали.

Сообщалось также, что облсуд продлил Попкову заключение под стражей в СИЗО до июня 2018 года.

В 1994-2000 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

У нескольких тел были видны следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к преступлениям проверяли всех владельцев машин этой марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв, благодаря этому удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях, давших основание для нового уголовного дела. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило. Бывший милиционер называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни", однако на самом деле он заманивал в свою машину всех поздно возвращавшихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу, и его оставили в СИЗО.

Второе дело 53-летнего Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, М.Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.

Всего, по данным СКР, Попков с 1992 по 2000 годы совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) более 80 убийств. В ходе расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске как пропавшие без вести.

Экспертиза в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского показала, что Попков никакими психическими расстройствами не страдает.