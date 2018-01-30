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ЦИК зарегистрировал почти 500 доверенных лиц Путина

Есть обновление от 20:57

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала последнюю часть списка доверенных лиц кандидата Владимира Путина из 63 человек. Соответствующее постановление размещено на сайте ЦИК РФ во вторник. Таким образом, общее число его доверенных лиц Путина составило 476 человек.

Среди зарегистрированных во вторник доверенных лиц глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссеры Юрий Кара и Валерий Фокин, худрук Малого театра Юрий Соломин и худрук "Современника" Галина Волчек, певицы Лариса Долина и Юлия Чичерина, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий, хоккеист Александр Овечкин, ресторатор Аркадий Новиков, пианист Денис Мацуев, актер Владимир Машков и другие.

28 декабря Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала инициативную группу, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на президентских выборах в 2018 года, а также ее уполномоченных. Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать агитацию.

После этого Путин смог начать сбор подписей в свою поддержку. По закону, их должно быть не менее 300 тысяч. 29 января уполномоченные представители принесли в ЦИК 315 тысяч подписей. В течение 10 дней они будут проверены, после чего будет принято решение о его регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.

Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 года, когда по решению президента РФ Бориса Ельцина был назначен и.о. президента - в связи с досрочной отставкой первого президента России. Впервые Путин избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах. В 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы работал в должности председателя правительства РФ. В 2012 году он был избран на пост президента РФ на шесть лет после внесения изменений в Конституцию, дающих ему также право быть избранным на второй шестилетний срок.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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Теги: Владимир Путин, ЦИК
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