Что произошло за день: вторник, 30 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список", в который попали чиновники и бизнесмены, близкие, по мнению Вашингтона, к российскому руководству. При ближайшем рассмотрении кажется, что к своей задаче ведомство подошло формально. Так, список крупных предпринимателей просто полностью воспроизводит российскую часть глобального списка Forbes, выпущенного еще в марте прошлого года. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что подготовка конкретных санкционных мер не входила в планы и задачи министерства, однако в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям.

- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие российских официальных лиц в опубликованном в США во вторник так называемом "кремлевском списке" можно считать поводом для увольнения. Сам глава российского правительства в этот список включен.

- Владимир Путин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернете. В то же время, он заверил, что вводить драконовские ограничения в сети никто не собирается.

- В переходе у станции метро "Улица 1905 года" в Москве обрушились строительные леса. В результате были госпитализированы пять человек.

- Общественная организация "Киносоюз" намерена подать в суд на Министерство культуры за отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".

- Международный олимпийский комитет (МОК) запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане после того, как оно опубликовало без разрешения фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огня.