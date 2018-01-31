Спецпосланник Южной Кореи обсудит ситуацию вокруг КНДР с российскими дипломатами в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в среду прибудет в Россию, чтобы обсудить урегулирование северокорейской ядерной и ракетной проблемы, сообщают во вторник южнокорейские СМИ со ссылкой на МИД страны.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что поездка Ли До Хуна продлится три дня. В Москве он рассчитывает встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, а также с рядом других российских официальных лиц.

По информации южнокорейских СМИ, встреча спецпосланника Южной Кореи с Игорем Моргуловым запланирована на четверг. Ожидается, что на ней будут обсуждаться недавние межкорейские переговоры по участию КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Стороны также обсудят возможность использовать снижение напряженности в отношениях двух стран в качестве импульса для организации переговоров по урегулированию ядерной и ракетной проблемы КНДР.