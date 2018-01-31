"Ростех" начал испытания первого в России разведывательно-ударного беспилотного вертолета

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В "Ростехе" разработали беспилотный вертолет, способный нести на борту мощные системы мониторинга и серьезное вооружение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех" - ИФ) создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний", - заявил сотрудник пресс-службы.

"Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", - подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

По словам Сердюкова, область применения новой машины очень широка, она имеет хорошие перспективы и на военном, и на гражданском рынке.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что разработанный холдингом беспилотник - один из первых в своем роде в России.

"Нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", - процитировали в пресс-службе слова Богинского.