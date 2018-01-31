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В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"

Есть обновление от 15:40

По словам Дмитрия Пескова, совершенно неважно, был ли заменен список в последний момент перед публикацией

В Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"
Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве отмечают непредсказуемость американских властей на фоне противоречивых заявлений о санкционной направленности "кремлевского доклада", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем дело с непредсказуемыми партнерами и, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность, по крайней мере, нужно действовать в соответствии с тем пониманием, чего мы хотим", - сказал он журналистам.

В качестве подтверждения своих слов Песков предложил проанализировать заявления, звучавшие накануне из Вашингтона, по вопросу о дальнейшем ужесточении санкций в отношении РФ.

"В самом тексте документа написано, что это никоим образом не является рестрикциями или санкциями, далее звучат официальные заявления о том, что это начало санкций, потом - взаимоисключающие слова и так далее и тому подобное", - пояснил он.

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Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал сообщения СМИ о том, что "кремлевский список" был в самый последний момент перед публикацией заменен одним из высокопоставленных чиновников американской администрации.

"Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками", - сказал он журналистам.

"Здесь однозначно только то, на что вчера обратил внимание президент - это очевидно недружественный и скорее враждебный акт по отношению к нашей стране. Это является квинтэссенцией того, как эта публикация воспринимается здесь", - продолжил он.

"Кремлевский список"

В ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад". Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA). Всего в список попали 210 человек.

При ближайшем рассмотрении кажется, что к своей задаче ведомство подошло исключительно формально. Так, список крупных предпринимателей просто полностью воспроизводит российскую часть глобального списка Forbes, выпущенного еще в марте прошлого года. В него также включены главы всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе.

Сообщалось, что "Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

Однако глава министерства финансов США Стивен Мнучин накануне заявил, что в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям.

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