Российские ядерщики заказали "военные" жилеты от радиации

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Персонал российских атомных станций получит "военные" противорадиационные жилеты, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе компании-производителя "НИИ стали".

"В конце прошлого года от некоторых атомных станций, горно-химических комбинатов начали поступать запросы на комплекты, защищающие человека от достаточно мощного гамма- и нейтронного излучения. "НИИ Стали" такие комплекты предложил", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии отмечают, что "основным заказчиком этой продукции всегда выступало Министерство обороны России".