Полицейские со стрельбой задержали напавших на ювелирный салон в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге применили оружие для задержания стрелявших в них мужчин после нападения на ювелирный салон, ранены сотрудник МВД и двое подозреваемых.

"Около 20:00 произошла попытка вооружённого разбойного нападения на ювелирный салон на проспекте Большевиков. Мимо проезжал наряд ППС, было организовано преследование преступников, которые скрывались от полицейских. В районе перекрёстка Ириновского и Индустриального проспектов преступники открыли огонь в сторону полицейских, сотрудники полиции открыли ответный огонь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в среду.

В результате перестрелки один полицейский получил ранение в ногу и был госпитализирован. Двое подозреваемых также были ранены и задержаны.

"Третий подозреваемый с места преступления скрылся, ведётся его розыск", - добавили в полиции.