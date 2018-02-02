В Волгограде прошел парад в честь юбилея победы в Сталинградской битве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Парад Победы в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве прошел на площади Павших борцов в Волгограде.

Гостей мероприятия, в числе которых были ветераны, представители делегаций из разных стран, поздравил глава региона Андрей Бочаров.

Механизированную колонну на параде возглавили легендарный танк Т-34 и автомобильная техника времен Великой Отечественной войны. За ними по площади прошла современная военная техника, в том числе многоцелевые военные внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-80, КАМАЗы "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия 2С19 "Мста-С", артиллерийские орудия "Мста-Б", реактивные системы залпового огня 2Б17 "Торнадо-Г", "Смерч", оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитные ракетные комплексы "Тор".

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, всего было задействовано порядка 60 единиц различной боевой и военной техники, в общей сложности парад посетили около 30 тыс. зрителей.

В параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды "Юнармия", военнослужащие национальной гвардии РФ, региональное управление ФСИН, участники военно-патриотических клубов ДОСААФ России по Волгоградской области.

Во время авиационной части парада в небе над площадью пролетели более 40 летательных аппаратов: вертолеты, штурмовики, бомбардировщики, истребители.