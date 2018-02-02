Подравшиеся из-за Сталина Сванидзе и Шевченко принципиально отказались мириться

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко и Николай Сванидзе провели встречу, примирительного рукопожатия не состоялось, но тема исчерпана, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Сегодня состоялась встреча, на которой присутствовали несколько членов Совета, были и сами стороны конфликта, Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Оба были настроены миролюбиво, но принципиально: они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках Совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет, есть принципиальные расхождения, которые преодолеть невозможно", - сказал Федотов "Интерфаксу".

"Таким образом, я могу заключить, что примирение не состоялось, но тема исчерпана", - сказал глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что спор между членами СПЧ, журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко перерос в драку в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", уведомив об этом прокатчика картины - ООО "Вольгафильм".

"Смерть Сталина" - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.