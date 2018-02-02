"Аэрофлот" из-за погоды перенесет почти 50 субботних рейсов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" "в связи с неблагоприятными метеоусловиями" перенесет время 48 субботних рейсов из/в "Шереметьево", сообщил перевозчик.

При этом 14 рейсов из "Шереметьево", запланированных на вечер субботы, переносятся на воскресенье.

"Гидрометцентр России предупреждает о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений по Центральному федеральному округу в выходные. Под влиянием активного южного циклона в течение суток 3 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами снежные заносы", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.