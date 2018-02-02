Бастрыкин поручил взять на особый контроль дело о нападении школьника в Калуге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Калужского СУ СК взять на контроль расследование нападения школьника на своего одноклассника, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области передать расследование уголовного дела в производство наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семиклассник из школы №1 напал с ножом на своего одноклассника, нанес ему несколько ранений и покинул класс через окно.

Насилие в школах

В январе в России произошло несколько нападений вооруженных подростков в школах.

Так, 15 января в школе №127 в Перми, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Также, как сообщалось, возбуждено дело о халатности.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".

19 января ученик 9-го класса школы №5, расположенной в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По данному факту возбуждено уголовное дело.