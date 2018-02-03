Российские космонавты столкнулись со сложностями во время выхода в открытый космос

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время выхода в открытый космос столкнулись со сложностями при переводе остронаправленной антенны на российском модуле МКС в рабочее состояние, после замены приемного модуля широкополосной системы связи.

Как следует из трансляции переговоров космонавтов, возникли проблемы с переводом антенны на российском модуле "Звезда", из транспортного в рабочее положение.

Антенна цепляется за элементы конструкции, космонавты сначала попытались подтолкнуть ее в ручном режиме, однако теперь вновь предпринимают усилия, чтобы продвинуть антенну при помощи приводов.