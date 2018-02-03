Самолет Azur Air вылетел из Домодедово в Канкун с задержкой на 5,5 часов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из московского аэропорта Домодедово на курорт Канкун в Мексике с задержкой на 5,5 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс был запланирован на 4:55 утра субботы, однако вылет был задержан до 10:25.

Как следует из данных сервиса FlightRadar24, это тот же Boeing-767, который 31 января выполнял рейс из Москвы на Кубу и вынужден был экстренно сесть в американском городе Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Как позже сообщили в авиакомпании, в пятницу самолет прибыл в Москву, прошел техосмотр и был признан полностью исправным.

Между тем Росавиация 2 февраля ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании Azur Air. Как заявили в ведомстве, в ходе проверки, проведенной в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы.