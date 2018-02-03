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Шаманов объяснил планы США создать новую ядерную крылатую ракету

Есть обновление от 14:41

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Планы создания США новой ядерной крылатой ракеты морского базирования в ответ на якобы имеющие место нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) - неприкрытый и ничем не обоснованный шантаж, РФ не нарушает ДРСМД, заявил в субботу "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

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"Это чистой воды шантаж, мы неоднократно доказывали, что в результате тех соглашений, которые были приняты и регламентированы в рамках ДРСМД, мы больше сократили, чем американцы", - сказал Шаманов, комментируя обнародованную новую ядерную доктрину США.

"Россия ни в чем не нарушает договоренности, это пустопорожнее заявление, необоснованное и неподкрепленное", - заявил депутат.

Кроме того, он отметил, что американские "так называемые противоракеты с пусковых установок позволяют в короткое время подвозить ядерные боеприпасы, запускать, по существу, это изделия двойного назначения, допускаюшие как противовоздушное, так и ядерное нападение, причем с очень маленьким подлетным временем по нашей территории".

"Все это - продолжение их неприкрытой агрессивной политики нацеленной на сохранение единоличного лидерства. Они никак не могут смириться с тем, что этого никогда не будет, этого не позволят ни Россия, ни Китай", - заявил Шаманов.

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В опубликованной накануне ядерной доктрине США изложены рекомендации "по укреплению потенциала ядерного сдерживания". Поясняется, в частности, что речь идет о планах уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие".

По утверждению разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, данная ракета, отмечается в документе, станет одной из форм ответа США на "нарушения Россией" ДРСМД.

Теги: США, Владимир Шаманов
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