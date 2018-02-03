Клинцевич опроверг планы России нанести превентивные ядерные удары по США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия не планирует превентивные ядерные удары по США, в этом нет необходимости, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Этого у нас в планах нет, и в этом нет никакой необходимости. Сегодня применение ядерного оружия - это конец цивилизации с точки зрения того, что есть у нас и у американцев. Это для всех закончится крайне плохо, для Африки, для Азии, для двух Америк - для всех", - сказал Клинцевич "Интерфаксу", комментируя новую ядерную доктрину США.

Как считает сенатор, новая ядерная доктрина США абсолютно неадекватна сегодняшнему дню, деструктивна и агрессивна в отношении России и Китая.

В ночь на 3 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ не предусматривает автоматический ответ в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО. РФ не является единственной страной, на которую направлено внимание США в новой ядерной доктрине, там упомянуты также Китай, Иран и КНДР. При этом в доктрине подчеркивается, что США не хотят быть соперниками с Россией и КНР и рассчитывают на стабильные отношения с этими державами.