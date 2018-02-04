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Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

Рекордный снегопад в Москве, реформа спортивного арбитража и железнодорожная катастрофа в США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел рекордный снегопад. В городе за выходные выпало более 100% месячной нормы осадков. В результате разгула стихии погиб один человек, пострадали пятеро. Были повалены более двух тысяч деревьев. В столичных аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

- Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международный спортивный суд (CAS) необходимо реформировать, так как качество его решений не удовлетворяет Олимпийский комитет. В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады.

- Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.

- Сторонники Михаила Саакашвили устроили в Киеве антиправительственный марш, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Сам политик, выступая перед собравшимися, заявил, что подготовил свой список кандидатов в правительство Украины. Его он пообещал обнародовать на следующем митинге через две недели.

- В США произошла крупная железнодорожная катастрофа. В результате столкновения двух поездов в Южной Каролине погибли два человека, более 50 получили ранения.

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