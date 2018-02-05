Глава новосибирского поселка ушел в отставку после гибели детей в затопленной яме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Полномочия главы поселка Колывань (Новосибирская область), где 2 февраля в забытой коммунальщиками яме утонули двое детей, прекращены в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает пресс-служба областного правительства.

"С 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего поселка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению врио губернатора Андрея Травникова создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе, ее возглавили врио вице-губернатора Сергей Семка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев. Комиссия отправилась в Колывань в понедельник, говорится в сообщении.

Со своей стороны прокуратура региона сообщает о проверке предприятия "Коммунального хозяйство" поселка Колывань.

Ранее сообщалось, что Травников распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье в поселке Колывань, а также поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области оценить случившееся на наличие системных недоработок при аварийных работах.

В конце ноября прошлого года сотрудники ЖКХ администрации поселка Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, чтобы устранить неполадки водопровода. Впоследствии яма заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не огородили. Вечером 2 февраля два брата 6 и 11 лет проходили мимо ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли и утонули.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Соответствующее обвинение предъявлено директору коммунального предприятия в поселке Колывань, он арестован.