Песков призвал к осторожности в вопросе о происхождении сбившего российский Су-25 ПЗРК

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Не обладая точной информацией об источнике попадания к сирийским террористам переносного зенитного ракетного комплекса, из которого на минувшей неделе был сбит российских штурмовик Су-25, нужно быть осторожным в заявлениях о происхождении этого оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, не обладая точной информацией, откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления нужно весьма осторожно", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал слова члена Совета Федерации Игоря Морозова о том, что ПЗРК мог попасть к террористам с Украины.

"Безусловным является один факт - это крайняя обеспокоенность тем, что в руках террористов находятся переносные зенитные ракетные комплексы. Это огромная опасность для всех государств", - сказал он журналистам.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики террористической организации "Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) в Сирии получили ПЗРК при посредничестве США.

"Официально не известно, какими ПЗРК, старыми советскими или старыми американскими был сбит самолет, но это до сих пор эффективные, высокотехнологичные боеприпасы. Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется. Мы никому не угрожаем, но предупреждаем", - сказал Клинцевич.

Как сообщали в Минобороны РФ, боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб", пилот погиб. "По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса" - сообщали в военном ведомстве.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по Идлибу.

По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя "Джабхат ан-Нусра".