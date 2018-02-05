В Саратове пятилетний ребенок провалился в снежную яму и замерз насмерть

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Гибель пятилетнего мальчика, провалившегося в занесенную снегом яму, расследуют в Саратове.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает в понедельник, что днем 3 февраля в Ленинском районе города ребенок гулял с бабушкой около дома.

По данным следствия, женщина на некоторое время отвлекалась, а когда заметила пропажу внука, обратилась в полицию.

В ходе поисков было найдено бездыханное тело мальчика, он провалился в заснеженную яму за бордюрным камнем и скончался от переохлаждения, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Назначена строительно-техническая судебная экспертиза на предмет выявления допущенных нарушений при строительстве и эксплуатации объекта. Кроме того, у руководства управляющих компаний, расположенных вблизи места происшествия, изъята документация, которая поможет установить конкретных виновников трагедии", - отмечается в пресс-релизе.