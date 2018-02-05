Уголовное дело возбуждено после схода 16 вагонов в Забайкалье

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сход 16 вагонов грузового поезда на перегоне "Бада - Жипхеген" в Забайкальском крае в декабре 2017 года нанес ОАО "РЖД" ущерб свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте в понедельник.

По версии следствия, в результате схода вагонов 26 декабря 2017 года никто не пострадал, но был причинен материальный ущерб из-за повреждения железной дороги и оборудования.

"Был нарушен габарит обоих путей, повреждены 237 м четного и 75 м нечетного железнодорожного полотна, три опоры контактной сети, светофорная мачта. По предварительным данным, размер причиненного ОАО "РЖД" ущерба превысил 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что скорость движения поезда составляла 40 км/ч.

Возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как сообщалось, в результате схода вагонов с целлюлозной продукцией был задержан пассажирский поезд дальнего следования № 19 Пекин - Москва, а также отменены два пригородных пассажирских поезда №6106 Петровский Завод - Хилок, №6107 Хилок - Петровский Завод. На месте работали восстановительные поезда со станций Хилок, Чита, Улан-Удэ. Причины происшествия не сообщались.