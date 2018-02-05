Два воспитанника сбежали из закрытого спецучилища в Татарстане

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Татарстане разыскивают двух воспитанников, сбежавших из Раифского спецучилища для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, сообщает прокуратура республики в понедельник.

Надзорным ведомством была организована проверка по данному факту, которая установила, что двое воспитанников самовольно покинули территорию училища еще 23 января и до сих пор они не найдены.

"В настоящее время их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что администрацией учреждения не был налажен надлежащий контроль за воспитанниками. Также отмечен низкий уровень воспитательной работы, что свидетельствует о бездействии ответственных должностных лиц учреждения.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора спецучилища представление об устранении выявленных нарушений и поставила вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц учреждения.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.