Один человек пострадал при взрыве газового баллона в многоэтажке в Самаре

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Один человек получил травмы в результате взрыва газового баллона многоэтажном доме в Самаре, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, хлопок произошел на 16 этаже дома по улице Димитрова.

Взрывом разрушен оконный проем, угроза обрушения дома отсутствует. Из дома эвакуировано 70 человек.

По информации регионального управления МЧС РФ, сообщение о хлопке и задымлении поступило в 14:05 понедельника.

"В результате хлопка повреждена часть фасадной (кирпичной) стены в квартире. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. На месте происходило тление деревянных конструкций на площади 0,5 кв. м., горение отсутствует", - сообщается на сайте ведомства.

"Предположительно, причиной стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир дома", - пояснили агентству в пресс-службе администрации Самары.