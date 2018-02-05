Число пострадавших при взрыве в квартире дома в Самаре возросло до трех

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Самаре, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

"Двум пострадавшим оказана помощь на месте, третий госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в настоящее время проводится эвакуация жильцов из всего дома.

Двое пострадавших получили легкие травмы, у третьего пострадавшего - паралич, уточнили агентству в региональном центре медицины катастроф.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

По данным МЧС, угроза обрушения здания отсутствует.