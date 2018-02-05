Убивший жену и троих детей рязанец направлен на принудительное лечение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, зарезавший в рязанском поселке Искра жену и троих малолетних детей, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение, сообщила в понедельник пресс-служба Рязанского областного суда.

Как установил суд, в момент убийства он находился в состоянии невменяемости.

"Рязанский областной суд постановил применить к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, освободив от уголовной ответственности", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, после расторжения брака мужчина 1986 года рождения проживал вместе с бывшей женой и тремя детьми 2003, 2005 и 2013 годов рождения, один из которых был общим. Между бывшими супругами возникали ссоры на почве злоупотребления мужчиной алкогольными напитками, а также из-за его ревности. После очередной ссоры в апреле 2017 года мужчина, находясь в квартире, ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям. Убийце была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что мужчина страдает психическим расстройством и преступление совершил в состоянии невменяемости.