В многоэтажке в приморском Артеме начался крупный пожар

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Более 40 пожарных тушат крупное возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Артем Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального Главного управления МЧС. По данным спасателей, огонь охватил 500 квадратных метров - горят верхние этажи дома номер 4 на улице Кооперативная и кровля.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны Артема в 2:33 по местному времени (19:33 мск понедельника). К настоящему времени открытое горение ликвидировано, тушение продолжается.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пожар тушат более 40 человек, задействовано 10 единиц техники, включая три автолестницы.

Для жильцов пострадавших квартир открыли пункт временного размещения на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Артема. Людям выдают горячее питание, говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Артеме сейчас около 18 градусов мороза.