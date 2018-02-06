Уголовное дело возбуждено после нападения льва на ребенка в зоопарке Уссурийска

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено второе уголовное дело из-за нарушения норм безопасности в зоопарке Уссурийска, где от лап хищников пострадали два ребенка, сообщает во вторник прокуратура Приморского края.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Лев через клетку дотянулся лапой до приблизившейся малолетней девочки. В итоге ребенок получил травмы. Дело по аналогичной статье было возбуждено в январе этого года после того, как леопард через решетку напал на мальчика, мать которого отвлеклась на старшего сына. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура считает, что в зоопарке были приняты недостаточные меры безопасности.