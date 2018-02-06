Суд отправил под арест экс-министра образования Дагестана Шахова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, задержанного накануне вместе с другими высокопоставленными чиновниками республики по обвинению в хищении бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов предварительного следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", - огласила постановление судья Наталия Дударь во вторник. Суд отказался удовлетворить ходатайства самого Шахова и его адвоката об избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Ранее в ходе заседания Шахов не признал вину в особо крупном мошенничестве. "К данному обвинению я никакого отношения не имею. В дальнейшем я представлю все доказательства", - сказал он. По словам экс-министра, он готов сотрудничать со следствием и "рассказать всю правду по этому делу и по другим вопросам".

Шахов, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов были задержаны накануне и доставлены в Москву. Им предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).