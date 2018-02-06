Почти половина петербургских отцов готова уйти в декрет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что почти половина петербургских отцов не против взять отпуск по уходу за ребенком, но перспектива сокращения доходов и непонимание со стороны жен мешают им принять такое решение.

Как сообщила пресс-служба вуза во вторник, проведенное исследование показало, что в целом 42% родителей выступают за отцовский отпуск. Его одобряют 50% отцов и 35% матерей. При этом 61% женщин не хотят, чтобы их мужья брали отпуск по уходу за ребенком, а вот мужчин, которые не готовы к такому опыту, всего 45%.

Для дальнейшего исследования ученые поделили опрошенных на четыре группы в зависимости от категоричности мнения в вопросах декретного отпуска.

Выяснилось, что самая большая категория среди опрошенных мужчин - отцы, которые не хотят и не могут взять отпуск по уходу за ребенком (37%). Основной причиной такой позиции они называют необходимость зарабатывать и делать карьеру, а также угрозу безденежья и потери квалификации или работы (57%). Каждый пятый из группы противников отцовского декрета сослался на "неспособность правильно ухаживать за ребенком" (19%).

9% опрошенных мужчин и столько же женщин не в восторге от идеи отцовского декрета, но допускают такую возможность. Большинство представителей этой группы считают, что с ребенком должен сидеть тот, кому это выгоднее - меньше зарплата, проблем с работой. Некоторые из них считают, что правильнее поделить отпуск по уходу за ребенком пополам. Мужчины из этой группы реже отстаивают свою традиционную роль кормильца семьи, а от супруги не ждут, что она одна будет заниматься воспитание детей, отмечают ученые.

Группа отцов, которые хотят, но не могут взять отпуск по уходу за ребенком, составляет 35%. Такие отцы, как правило, молоды (52% - до 34 лет) и хорошо обеспечены: 70% из них имеют доход втрое выше прожиточного минимума. Исследователи СПбГУ отмечают, что отсутствие внутреннего барьера и положительное отношение к декретному отпуску - это показатели потенциальной готовности к такому решению.

Среди родителей, которые одобряют идею отцовского отпуска и могут им воспользоваться в своей семье, значительный перевес имеют мужчины (15% против 8% женщин). Почти половина мужчин из этой группы имеют гибкую занятость или востребованные на рынке труда профессии, также среди них есть те, кто хочет переждать трудные времена в профессии.

Ученые отмечают, что для стимулирования участия отцов в воспитании детей в российское законодательство нужно включить специальные меры, среди них - отпуск при рождении ребенка, квота или обязательный отпуск только для отцов, премирование семей, выбирающих мужское участие в заботе о новорожденных детях и другие.

Опрос проводился в 2014 году среди 1 тыс. 340 родителей в 18 районах Санкт-Петербурга, при этом ученые отметили, что рынок труда в Петербурге стабильный, и потому результаты исследования достаточно устойчивы: тенденции остаются актуальными в течение нескольких лет.