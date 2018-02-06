Отцу полковника Захарченко предъявили обвинение в окончательной редакции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Отцу экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко - Виктору Захарченко и бывшему председателю правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Владимиру Корьевкину предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о растрате средств кредитной организации.

"Накануне моему подзащитному и Захарченко было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По словам следователя, в течение недели следственные действия по делу будут завершены, после чего потерпевших и нас начнут знакомить с материалами", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Корьевкина - Вячеслав Леонтьев во вторник.

Защитник добавил, что фабула дела не изменилась: Корьевкину инкриминируется растрата 1,5 млн рублей МИА (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Захарченко - два эпизода пособничества в растрате 4 млн рублей банка (часть 5 статьи 33 - часть 4 статьи 160 УК РФ).

Объем дела составляет 24 тома, добавил Леонтьев.

Захарченко и Корьевкин были задержаны и отправлены под арест с санкции суда в конце марта 2017 года. Следствие считает, что Захарченко был незаконно трудоустроен и получал зарплату в должности помощника предправительства банка - сначала Корьевкина, а затем находящегося в настоящее время в розыске Сергея Гриба.

Никто из фигурантов не признает свою вину. Отец экс-полицейского связывает свое уголовное преследование с попыткой сотрудников правоохранительных органов оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым, сумма требований по которому составляет 12,5 млн рублей. В кредитной организации обосновывают свои требования ущербом деловой репутации.

Адвокаты Захарченко ранее заявляли о готовности их подзащитного возместить изначально инкриминируемый ему ущерб в 4 млн рублей, с связи с чем указанная сумма была зачислена на специальный счет.

Кроме Захарченко и Корьевкина, по делу проходит также экс-глава МИА Гриб, объявленный в международный розыск и заочно арестованный по обвинению в особо крупной растрате средств банка.

В рамках дела Басманным судом наложен арест на имущество Захарченко на общую сумму 400 млн рублей.

Сыну Захарченко - Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник и его адвокаты знакомятся с материалами расследования.