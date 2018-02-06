Мэр Омска потребовала ускорить снос ветхих зданий после гибели людей под завалами стены

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Омска Оксана Фадина поручила департаменту городского хозяйства в ближайшее время представить четкий график проведения работ по сносу ветхих зданий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Безопасность людей - это главное для нас. Необходимо в срочном порядке, как бы это ни было трудно, изыскать финансирование и решить вопрос со сносом аварийных домов. Мы должны сделать все, чтобы трагедия на Нейбута не повторилась", - цитирует мэрия Фадину. Разработка детального плана демонтажа домов поручена первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину.

В настоящее время в Омске необходимо снести 58 расселенных аварийных домов. Еще примерно с 50 площадок необходимо вывезти строительный мусор, оставшийся после сноса.

4 февраля под завалами стены аварийного дома на улице Нейбута погибли двое мужчин. По информации следственных органов, они находились в старом здании незаконно. Трагедия произошла в момент, когда они разбирали строительные конструкции.