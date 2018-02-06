Бондарев заявил о соблюдении ДРСМД и СНВ-3 при размещении "Искандеров"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещенные в Калининградской области ракетные комплексы "Искандеры" не подпадают под ограничения, наложенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Ракеты, которые несет "Искандер", не нарушают договор РСМД, так как дальность их полета не превышает разрешенный километраж (до 500 км). "Искандер" является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3", - заявил Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, размещение "Искандеров" является не только ответом на расширение НАТО, но и фактором укрепления обороноспособности РФ. "Размещение ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы - ИФ) этого типа в Калининграде следует рассматривать не только как непосредственный, так сказать зеркальный ответ на расширение НАТО на Восток, но и прежде всего как составную часть комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны", - сказал Бондарев.

По его словам, "присутствие инфраструктуры и войск альянса на территории Польши, Румынии, других стран центральной и восточной Европы относится к числу факторов, требующих от нас усиления безопасности российских границ". Он подчеркнул, что комплекс "Искандер" является оружием оборонительным, а не наступательным.

Кроме того, Бондарев отметил, что на территории стран Европы находятся пусковые установки МК-41, способные доставлять запрещенные ДРСМД крылатые ракеты "Томагавк". "В этих условиях вполне логично укреплять нашу - подчеркну - обороноспособность, нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий. Мы никогда не нападем первыми, но отвечаем всегда мощно и безапелляционно", - заявил сенатор.

"В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные, суверенные дела России", - сказал Бондарев, подчеркнув, что говорить о планах по наращиванию или отсутствии необходимости в "наращивании группировки на территории анклава" лучше с Минобороны.

Накануне, 5 февраля, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области "Искандеры", и намерена оставить их на постоянной основе. В штабе Балтийского флота России отказались комментировать информацию о размещении под Калининградом комплексов "Искандер".

В тот же день председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов "Искандер" в Калининградской области. Отвечая на вопрос "Интерфакса", соответствует ли эта информация действительности, Шаманов сказал: "Разместили мы, и что теперь?" По его словам, это ответ на размещение военных объектов на сопредельных территориях.

31 января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". "Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100 процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал ранее командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (город Черняховск, Калининградская область).

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.