Роскомнадзор отчитался о блокировке сотен зеркал пиратских торрент-трекеров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор за четыре месяца ограничил доступ к более чем 180 зеркалам торрент-трекеров, в том числе RuTracker и NNM-club, говорится в сообщении ведомства.

"На основании решений Минкомсвязи прекращен доступ к 182 зеркалам популярных в России пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров: kinogo (37 "зеркал"), kinokrad (34), rutor (31), rustorrents (19), tushkan (18), bigcinema (16), rutracker (12), baskino (9), и nnm-club (6)", - отмечается в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

С 1 октября 2017 года Роскомнадзор принял меры по прекращению доступа к более 600 зеркалам интернет-ресурсов, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе в связи с неоднократным нарушением авторских прав.

"Согласно закону, операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории РФ, а поисковые системы обязаны прекратить выдачу сведений об этих интернет-ресурсах", - сообщается в релизе.

RuTracker и NNM-club - одни из самых популярных торрент-трекеров, которые были навечно заблокированы Мосгорсудом по искам правообладателей. Аудитория ресурсов, по некоторым данным, составляет десятки миллионов пользователей. Оба ресурса были заблокированы весной 2016 года.

Летом того же года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что заблокированный в России RuTracker потерял более 70% аудитории.

"На сегодняшний день потери аудитории у них (у сайта) составляют 71%. Очевидно, что для пиратского ресурса это критичные потери, так как они зарабатывают деньги за счет рекламы", - сказал Жаров.

Он отметил, что сразу после блокировки ресурс проводил кампанию, цель которой была показать, что RuTracker все равно жив.

"За первую неделю блокировки сайта аудитория даже возросла на 7%. Но по итогам первого месяца она просела на 48%", - отметил глава Роскомнадзора.

Вместе с тем, администрация RuTracker в прошлом году сообщила СМИ, что несмотря на сокращение аудитории, количество скаченных торрентов не изменилось. Представитель ресурса также отметил, что блокировка значительно облегчила им жизнь, так как раньше им приходилось тратить время на работу с правообладателями и мониторить запрещенные раздачи.