Суд в Москве арестовал до 5 апреля бывшего вице-премьера Дагестана Юсуфова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник отправил под арест на два месяца бывшего зампреда правительства - министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Юсуфов, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также еще один его заместитель Шамиль Исаев и экс-глава министерства и образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны накануне в Махачкале и доставлены в Москву.

Всем четверым предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Юсуфов и Гамидов "в соучастии с иными лицами" в 2013-2014 годах похитили свыше 41 млн рублей при реконструкции здания центра для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСГ).

Ранее во вторник Басманный суд также до 5 апреля заключил под стражу Гамидова, Исаева и Шахова.

Никто из фигурантов свою вину не признает.

Как следует из оглашенных в суде материалов дела, чиновники были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2015 года.