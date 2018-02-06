Причиной массовой отмены рейсов "Аэрофлота" оказалась "неудовлетворительная" чистка полос

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в среду 22 рейса по направлению из "Шереметьево", следует из сообщения перевозчика.

Решение принято "в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные".

Как сообщалось, "Аэрофлот" начал массово отменять рейсы из/в Москву 4 февраля. Сначала компания ссылалась на плохие погодные условия (снегопад, сильный ветер), затем, начиная с 5 февраля, - на их "последствия", не объясняя, о чем идет речь.

Во вторник источник, близкий к "Аэрофлоту" заявил "Интерфаксу", что среди причин продолжающихся отмен тот факт, что из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах России было повреждено 19 самолетов Airbus A320 компании. Кроме того, из 40 имеющихся в парке "Аэрофлота" региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100 "на крыле" сейчас только 12 машин, сказал собеседник агентства. По его данным, из-за этих двух факторов в понедельник было отменено 27 рейсов.

На конец 2017 года в парке "Аэрофлота" было 224 самолета.