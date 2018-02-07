СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в Крыму

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Путин может впервые проголосовать на президентских выборах не в Москве, пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на свои источники; по сведениям газеты, глава государства 18 марта поедет в Севастополь.

При этом другой собеседник издания отмечает, что предвыборная поездка в Крым действительно входит в планы президента, однако к 18-му он уже собирается вернуться в столицу. "Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей", - рассказал газете один из источников.

"Коммерсант" отмечает, что дата выборов совпадает с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России; для региона это первые выборы президента.

Начиная с 2000 года и до сих пор Владимир Путин постоянно голосовал на участке в здании РАН на Ленинском проспекте в Москве.