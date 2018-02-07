Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский экспорт вооружений и военной техники в 2017 году превысил $15 млрд, сообщил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин в интервью "Коммерсанту", опубликованном в среду.

"Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более $16 млрд", - сказал Кожин в интервью, которое публикует в среду "Коммерсант".

По его словам, "планы, которые ставились, реализуются". "Часть контрактов буквально в последние дни декабря выполнялась, шли отгрузки продукции", - отметил Кожин.

Он также подчеркнул, что в 2017 году довольно сильно изменилась география потенциальных партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества.

"Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер", - сказал помощник президента РФ по вопросам ВТС.