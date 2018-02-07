"Рособоронэкспорт" заметил рост интереса со стороны клиентов других стран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Повышение качества и расширение номенклатуры российских вооружений позволили освоить новые внешние рынки, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Несмотря на беспрецедентное давление со стороны ряда стран Запада и применяемые ими недобросовестные методы конкурентной борьбы, нам удается осваивать новые внешние рынки, обеспечивая стабильное пополнение государственного бюджета, а за счет этого - достойную жизнь семьям миллионов работников машиностроительной отрасли. Эти возможности открылись во многом из-за роста качества и расширения номенклатуры продукции военного назначения, поставляемой нами на экспорт", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Наблюдается активизация военно-технического сотрудничества с государствами, долгое время пользовавшимися вооружением других производителей", - заявил глава компании.

Михеев заявил, что при этом Россия сохраняет традиционные рынки стран, являющихся ее стратегическими партнерами. По его словам, сумма контрактов, подписанных за прошлый год, составила около $15 млрд.

"В 2017 году "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов на сумму около $15 млрд долларов США с заказчиками из 53 стран", - отметил Михеев.