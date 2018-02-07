Ростовские власти занялись ситуацией с увольнением преподавателя Макаренко

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа создана в правительстве Ростовской области, которая изучит обстоятельства увольнения замдиректора Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

"По поручению губернатора мы в ситуации внимательно разбираемся, обязательно лично пообщаюсь с коллективом. 5 февраля было инициировано обращение в трудовую инспекцию об оценке законности увольнения Виктора Макаренко", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, который возглавил рабочую группу.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России считает сомнительным решение об увольнении профессора Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, пожаловавшегося в правительство России на низкие зарплаты в его учреждении. Руководство Минобрнауки запросило власти Ростовской области относительно увольнения преподавателя, и "внимательно следит за ситуацией".

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов обратился к главе Минобрнауки РФ Ольги Васильевой с просьбой взять под личный контроль ситуацию с увольнением Макаренко.

Заместитель директора, профессор Таганрогского металлургического техникума Макаренко был уволен из учреждения в конце января. По версии руководства техникума, преподаватель получил с начала этого года два выговора подряд, что и послужило причиной увольнения. Между тем, глава СПЧ в письме Васильевой указывает на то, что заслуженный учитель, почетный работник профессионального образования России Макаренко отработал в техникуме Таганрога 40 лет и за все это время не имел ни одного выговора, а потому официальная причина увольнения "выглядит весьма неубедительно".

Сам Макаренко заявлял в СМИ, что причиной его увольнения стала критика руководства техникума - инициативная группа преподавателей учреждения во главе с ним написала обращение в правительство РФ, в котором было указано на то, что преподавателям на протяжении долгого времени не индексировали зарплаты. Макаренко намерен обжаловать увольнение в судебном порядке.